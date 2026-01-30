中米パナマの最高裁は２９日、パナマ運河の両端にある２港の運営を巡り、同国政府と香港企業ＣＫハチソン・ホールディングス（長江和記実業）の子会社が結んだ契約を違憲とする判決を下した。パナマ政府は今後、同社を排除する方針で、パナマ運河からの中国の影響力排除を求めるトランプ米政権の意向に沿う形となった。パナマ運河両端のバルボア港、クリストバル港はハチソンの子会社パナマ・ポーツが１９９７年から運営してき