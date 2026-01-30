2026年1月20日、ソニーとTCLはホームエンターテインメント分野での戦略的パートナーシップに向け、共同事業体（JV）設立を想定した覚書（MOU）を締結したと発表した。持分はTCLが51%、ソニーが49%を想定し、テレビやホームオーディオの企画・設計から製造、販売、物流、カスタマーサービスまでをグローバルに扱う計画だという。最終契約は2026年3月末までを目