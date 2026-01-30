東光高岳が後場急上昇しプラス圏に転じている。午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１００億円から１１２０億円（前期比５．０％増）へ、営業利益を７０億円から８３億円（同３６．２％増）へ、純利益を４６億円から５２億円（同３６．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４９円から５８円へ引き上げ年間配当予想を９５円（前期５０円）としたことが好感されている。 従来予想で