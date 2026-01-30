午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９９、値下がり銘柄数は３５７、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、空運、医薬品、輸送用機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、建設、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS