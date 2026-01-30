1人ごはんもせいろにおまかせ◎たんぱく質＆野菜が手軽にとれる「ココットオムレツと蒸しキャベツごはん」【画像を見る】せいろってこんなに簡単！プロ直伝「せいろでおかず蒸し」バリエ7品一度に数品蒸せるのも、せいろのいいところ。冷やご飯を主食に、たんぱく質と野菜を同時に蒸せば1人ごはんがすぐできます！レシピを教えてくれたのは今井亮さん料理家。中華料理をはじめ、手軽でしゃれた家庭料理で大人気。直径約30cmのせ