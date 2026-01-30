iPhoneとApple Watchを毎日使う人にとって、「充電器選び」は意外と悩ましいポイント。置き型がいいのか、スタンドがいいのか、充電速度は速いのか、見た目が部屋に合うのか。そんな悩みに真正面から応えるのが、Belkin（ベルキン）から登場した「Belkin UltraCharge Pro 2-in-1 変形式マグネット充電器 25W」。パッドにもスタンドにも変形し、しかもiPhoneとApple Watchを同時に高速で充電できるQi2対応モデルだ。価格は1万4390