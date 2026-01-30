雑誌『GOETHE（ゲーテ）』の公式Xにて、目黒蓮（Snow Man）の過去の誌面カットがあらためて紹介され、注目を集めている。 【画像】目黒蓮『GOETHE』誌面＆表紙ビジュアル ■目黒蓮、全身ブラックで魅せる洗練された佇まい 今回紹介されたのは、2025年3月号に登場した目黒の撮り下ろしビジュアルだ。 写真では、目黒がすっきりと横分けにしたヘアスタイルで、オールブラックのスーツスタイルに身を包み、スト