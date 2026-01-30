竹本容器 [東証Ｓ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比10.3％増の10.6億円になり、26年12月期も前期比12.4％増の12億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の38円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.2％増の2.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.6％→6.5％に改善し