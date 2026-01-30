クラフティア [東証Ｐ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.1％増の390億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の475億円→550億円(前期は444億円)に15.8％上方修正し、増益率が6.9％増→23.8％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の