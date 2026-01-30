アサカ理研 [東証Ｓ] が1月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の2億円→3.5億円(前期は4.2億円)に75.0％上方修正し、減益率が53.3％減→18.2％減に縮小する見通しとなった。 なお、10-3月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 貴金属事業において主要製品である金の価格が当社予想を上回っていることから、売上高及