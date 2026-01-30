エフアンドエム [東証Ｓ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比39.7％増の26.3億円に拡大し、通期計画の31.5億円に対する進捗率は83.3％に達し、5年平均の72.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.6％減の5.2億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の