ＰＥＧＡＳＵＳ [東証Ｓ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の10.4億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の23.6億円→10億円(前期は15.5億円)に57.6％下方修正し、一転して35.7％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.9億円→3.3億円(前年同