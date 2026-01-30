蝶理 [東証Ｐ] が1月30日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.4％減の107億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の160億円→145億円(前期は161億円)に9.4％下方修正し、減益率が1.2％減→10.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の91.5億円→76.5億円(前