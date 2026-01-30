北京人型ロボット革新センターが1月29日に明らかにしたところによると、北京市人型ロボットパイロット検証プラットフォームが正式稼働し、1000台目のカスタマイズされた試作機がラインオフしました。説明によると、同パイロット検証プラットフォームは2025年に完成して生産を開始しました。敷地面積は9700平方メートルで、具身知能ロボットの技術検証と応用実施の需要に焦点を絞ったとのことです。プラットフォームは小ロット試作