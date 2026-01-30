柔道女子４８キロ級で２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉県浦安市で記者会見を開き、２８年ロサンゼルス五輪は目指さず、現役を引退することを表明した。既に全日本柔道連盟（全柔連）には強化指定選手辞退届を提出。「（パリ）五輪が終わった時にまだ戦いたい、戦えると思っていたが、やっぱりモチベーションが上がらないというところがあった。昨年（１２月）のグランド