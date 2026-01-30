GAORA SPORTSはあす1月31日、北海道日本ハムファイターズの春季キャンプ直前番組『SHINJO スペシャルナイト 2026 〜夢をつかむものたち〜』（後6：00〜）を生放送する。【写真】新庄剛志監督と公私で交流…上地祐輔ファイターズは、2月1日に沖縄でキャンプインする。これに先立つ直前番組では、新庄剛志監督が生出演し、キャンプイン前夜にEnagicスタジアム名護から今シーズンに向けて胸の内を熱く語る。就任5年目となる今シ