大阪・関西万博の会場に展示された公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメント２体が、１９７０年大阪万博のあった万博記念公園（大阪府吹田市）で、２月２１日から公開されることが大阪府幹部への取材でわかった。府民約３００人を観覧に招き、「再会セレモニー」を開く。以降、約３か月ごとに府内の観光名所を巡回する。２体のモニュメントは、東ゲート付近で膝をついてお辞儀をしている像（高さ３・８５メートル）と、