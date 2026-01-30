東京都は３０日、東京宝塚劇場（千代田区）で今月２０日に観劇した３０歳代男性が、麻疹（はしか）に感染していたことが判明したと発表した。同劇場で不特定多数と接触した可能性があり、都は来場客に対し、体調の変化があった場合は医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。都などによると、男性は千葉県習志野市在住。１６日から寒気や倦怠（けんたい）感を覚えていた。２０日午前１１時５０分〜午後０時半にＪＲ