【紅の砂漠】 3月19日 発売予定 価格：9,680円～ Pearl Abyssは1月30日、PS5/Xbox Series X|S/PC（Steam）/Mac用オープンワールドアクションアドベンチャーゲーム「紅の砂漠」について、動画「プレビュー映像#1 クリフとファイウェルのオープンワールド」を公開した。 動画では、主人公「クリフ」と舞台となる「ファイウ