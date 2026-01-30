ドジャースの若手有望捕手として期待されていた新鋭が２３歳で電撃引退した。ベネズエラ出身のジェファーソン・バラダレスで、ナショナルズ傘下Ａ＋のウィルミントン・ブルーロックスのコーチに就任することが２９日（日本時間３０日）、発表された。バラダレスは２０１９年４月に国際アマチュア契約でドジャース入り。２１年のドミニカ・サマーリーグでプロデビューし、同年はＯＰＳ．８２６、翌シーズンはＯＰＳ．９３５を記