【モデルプレス＝2026/01/30】女優の寺島しのぶが1月29日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳ベテラン女優「口元が似てる」歌舞伎俳優息子との2ショット◆寺島しのぶ、息子・尾上眞秀の散髪ショット披露寺島は「眞秀が切ってたら私も切りたくなってきたなぁ」とつづり、眞秀に顔を寄せた写真を投稿。1枚目は「かなり伸びた髪」と眉毛が隠れる長さの前髪