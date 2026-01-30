「正直に話してほしい」――脳科学者の中野信子さんは、警察の事情聴取を受けた静岡・伊東市の田久保真紀前市長を改めて批判した。田久保氏は市長選や市議会百条委員会で学歴を詐称し、うその説明をしたとして刑事告発され、警察から任意聴取の要請を受けていた。2026年1月29日にこれに応じ、直後の取材に「お呼び出しの要請がありましたので、お話はしてまいりました」「（聴取の）詳しい内容は、捜査の関係もありますので、内容