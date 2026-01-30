ワンマイルコーデやレジャーシーンには、スマホと小物程度が持ち歩けるミニバッグがあると便利。気軽に使えて、ちゃんと可愛い--そんな好バランスなアイテムが【セリア】にありました！ しかも、110円という手に取りやすい価格も魅力。オーロラ切り替えやメッシュデザインなど、ちょっとした遊び心を感じさせるデザインに注目です。 オーロラの切り替えがおしゃれなアクセントに 【セリア】