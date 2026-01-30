日本相撲協会公式YouTubeチャンネルで公開今月の大相撲初場所（東京・両国国技館）では、大関・安青錦（安治川）が2場所連続優勝を飾った。日本相撲協会公式YouTubeチャンネル「親方ちゃんねる」では、副賞として贈られた宮崎牛1頭分の届き方が明らかにされた。初場所前の1月8日に撮影された「親方ちゃんねる」の番組では、小野川親方（元幕内・北太樹）と千賀ノ浦親方（元幕内・里山）が安治川部屋を訪問。安青錦、安治川親方