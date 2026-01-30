’25年８月に芸能界デビューし、11月には大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）で芸者役を演じた新人女優・門脇遥香（21）。１月29日発売の「FRIDAY」でグラビア撮影に初挑戦した彼女に、感想を聞いた。初めてづくしのグラビア撮影に……「最初はとても緊張しました。カメラのどこを見たらいいか分からなくて、表情も少し硬くなっていたような気がします。でも撮影が進むにつれて少しずつカメラに慣れてきて、どういう