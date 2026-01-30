2月6日開幕「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を全試合生配信新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「DAZN（ダゾーン）」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」にて、2月6日に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を全試合生配信することを発表した。配信形態は、「ABEMA de DAZN」での全試合生配信に加え、その中から厳選した「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合、「明治安田J2・J3百年構想リーグ