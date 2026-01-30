俳優ブルース・ウィリスは、自身が認知症であるということを一度も理解したことがないという。妻エマ・ヘミング・ウィリスが、夫の病状の真実を語った。ブルースは2023年に前頭側頭型認知症（FTD）と診断されたが、本人は「自分に何が起きているのか結びつけることがなかった」と明かしている。 【写真】孫を抱くブルース・ウィリス体は相変わらずしっかりしているが… 「ピープル」誌によるとエ