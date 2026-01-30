香川県のガールズユニット「チャーミー」 高松市の常磐町商店街イベントスペース「トキワ一丁目」で、2月8日、「トキワ街ミュージックストリート vol.20」が開催されます。香川県のガールズユニット「チャーミー」が企画・運営し、チャーミーのほか7組が歌や演奏を披露します。 ミュージックストリートは2006年から数年実施していました