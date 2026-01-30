【新華社合肥1月30日】中国安徽省を流れる長江の東至（とうじ）区間ではこのところ、空を羽ばたく渡り鳥の群れが川面を行き交う船と対比を成し、人と自然が調和して共生する穏やかな風景を生み出している。（記者/李東標）