日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が３０日、沖縄・名護で今季のスローガンの「ＤＯＭＩれ！」を正式発表した。前日、新庄監督のインスタでサプライズ発表があったが、この日、正式に清宮新選手会長がスローガンに秘めた思いを説明。支配するという意味の「ｄｏｍｉｎａｔｅ」を元にしており、「濁音とかがやっぱ勢いがあっていいなって思っていた。最初『ドミネイト』でいこうかなと思ってたんですけど、みんなで言いやすい