アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』の公式Xが30日に更新。【画像】『アーセナルベース』バレンタインキャンペーンハサウェイのカードが公開クェスとギギに挟まれる「バレンタインフェスティバル2026 カードパックGETキャンペーン」が30日からスタート。対象店舗でゲームをプレイしカードパックをゲットできるようになっている。キャンペーン開始日となり、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェ