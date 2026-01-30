シンガー・ソングライターアンジェラ・アキ（48）が30日、全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」を開催すると発表した。約14年ぶりの新アルバム「SHADOW WORK」（2月11日）を引っさげ、東京、大阪、福岡など全国30都市で31公演を行う。今回のツアーは自身の心の闇に向き合う過程で生まれた魂のアルバム「SHADOW WORK」を携えた、待望のステージ。ニューアルバムに収録される新曲「Dance with Darkness」のリリックビデオ