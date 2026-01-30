Threadsで話題になっているのは、あまりに尊いわんことにゃんこの姿。留守番中に見られた2匹の様子は「これは可愛すぎますｗ」「一体化してる！」「すっぽりおさまってる(笑)」などのコメントの他、4万2000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：お留守番中の犬と猫の様子をカメラで確認→『猫が見当たらない』と思ったら…想定外すぎる光景】 猫が見当たらない！？ Threadsアカウント「inu_no_mame」の投稿主さん