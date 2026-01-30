インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は30日、全国約3千の定点医療機関から19〜25日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計6万3326人で、1機関当たり16.64人だったと発表した。前週比1.47倍で、3週連続の増加となった。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは鹿児島の35.19人。宮崎29.36人、大分28.90人と続いた。少なかったのは、北海道5.89人、香