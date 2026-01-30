À¾Éð¤ÎÆþÃÄµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¡Ê±¦¤«¤é¡ËÎÓ°Â²Ä¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª¡á30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÀ¾Éð¤Î¿·³°¹ñ¿Í3Áª¼ê¤¬30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÆþÃÄµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÂæÏÑ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Î½éÀï¤Ø¸þ¤±¡Ö