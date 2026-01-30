前ヤンキースのアラン・ワイナンス投手（３０）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。今季はヤンキース３Ａでは１８試合に先発し１２勝１敗、防御率１・６３と無双。「メンタル的には非常に自信を持って投げるピッチャー。ゴロを試合中にいっぱい捕ったり、失点をなるべく少なくしていけるのが強み」と自信をのぞかせる。会見内ではさりげなく「アリガトウゴザイマス」と話すなど日本語力向上に力を入れて