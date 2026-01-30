女優山村紅葉（65）が30日、東京国税局麹町税務署で、スマートフォンを使った確定申告をPRした。山村は国税局で国税専門官“マルサ”としての勤務経験がある。「久しぶりに税務署の雰囲気を味わいました」と話し、「e−taxが始まった時には、パソコンで、崖からでもどこからでも申告できますよ、というPRをさせていただいたことも思い出しました。今日はスマートフォンから申告できることを覚えて帰って、申告できればなと思ってお