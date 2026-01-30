ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっている「探偵！ナイトスクープ」について謝罪した。同局には、この問題を受け、電話やメールで約300件の抗議が寄せられたという。問題となった同番組の23日放送回では、探偵を務めるお笑いコンビ霜降り明星せいやが、6人兄弟の世話をする小学6年生の長男からの「1日だけ長男を代わってほしい」との依頼