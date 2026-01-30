女優の山村紅葉（65）が30日、東京都千代田区の麹町税務署で、スマートフォンでの確定申告をPRした。国税調査官として国税局に勤務した経歴を持つ山村。「久しぶりに税務署の雰囲気を味わえた」と柔らかな表情。職員の指導を受けながら、実際にスマートフォンでの確定申告を体験。母・山村美紗さん原作の「赤い霊柩車」をはじめ、2時間サスペンスに500本以上出演し「サスペンスドラマの裏女王」の異名を持ち「スマホの操作に慣