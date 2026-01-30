タレントの小堺一機（70）が、30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男でフリーアナウンサー・小堺翔太（39）の仕事について語った。司会の黒柳徹子が「小堺一機さんのご長男は、フリーアナウンサーになって」と触れると、小堺は「グリーンチャンネルで競馬の番組を担当したりして」と説明。長男・翔太の写真が紹介されると、黒柳は「随分大きいわね」とビックリ。小堺は「もう39ですから」