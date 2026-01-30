アメリカのIT大手アップルの去年10月から12月までの売上高、最終利益ともに過去最高となりました。29日に発表された決算によりますと、売上高は前の年の同じ時期を16％上回るおよそ1430億ドル、日本円で約22兆円でした。最終利益も16％増の420億ドル、約6兆4500億円で、いずれも過去最高です。主力事業のアイフォーンの売上は新型モデル「17シリーズ」などの販売が好調で、前の年より23％増えました。アメリカなどで価格を据え置い