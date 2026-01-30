ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっている「探偵！ナイトスクープ」について謝罪した。今村社長は、やらせとの批判を受けていることについて「今回の方には事実に基づいた者で構成している。捏造（ねつぞう）や一部で言われるやらせには当たらないと基本的には考えている」との認識を示した。問題となった同番組の23日放送回では、探偵を