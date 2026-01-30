両者とも僧のお笑いコンビ、観音日和の築山弘知（32）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。「【ご報告】私事で大変恐縮ですが、有り難いご縁とお導きによりお付き合いしている方と入籍いたしました」と報告し、婚姻届を手にしたツーショット写真を公開。そして「芸人、僧侶としてもまだまだ修行の身ではありますが幸せにできるよう精進いたします。最高に南無い家庭を築きたいと思います。仏様のように温かく