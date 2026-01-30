女優の床嶋佳子（61）が30日、自身のインスタグラムを更新し、フランスのベルサイユ宮殿を訪れた写真を公開。約30年前とのビフォーアフターショットを披露した。「30年程前にヴェルサイユ宮殿に行った時の写真が出てきました！」とつづり、ウエーブがかかったロングヘアで茶色のコートを着た姿を公開。続いて、「2枚目の写真は昨年クリスマスの時に行った時の写真です」とショートヘアでオールホワイトコーデの昨年の姿を披露