前パイレーツのアレクサンダー・カナリオ外野手（２５）が３０日、埼玉・所沢市の球団事務所で入団会見を行った。２３年にカブスでメジャーデビューを果たし、メジャー通算８本塁打、マイナーでは通算１０９本塁打を放った長打力が武器の長距離砲。２３、２４年には鈴木誠也、今永昇太とともにカブスでプレー。日本野球について話をした記憶はないと言うが、鈴木とは「いつもふざけ合っていた。『頑張れ、頑張れ』とか日本語も