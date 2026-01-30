巨人の大勢投手が宮崎合同自主トレ３日目の３０日、ブルペン投球を行った。捕手・山瀬を相手にＷＢＣ球を使って計１２球。捕手の後方ネット越しには田中将、則本らが陣取って熱視線。田中将からは言葉をかけられた。大勢は、これが合同自主トレで２度目のブルペン。「ピッチャーが多いので負けないように頑張りたいな、と思っています」と語っていた。