今週末、関東近郊のスキー場は、スキー日和となる所が多いでしょう。ただ、新潟エリアでは雪の強まる時間帯がありそうです。風の強まる所もある見込みです。これまでの寒波で積雪の深くなっている地域を車で通る際は、路面状況に気を付けて、慎重な運転を心がけてください。今週末スキー日和の所多いが、雪や風が強まる所も明日31日(土)から2月1日(日)にかけて、日本付近は、やや緩むものの冬型の気圧配置が続き、日本海側や山間