1月30日、B2西地区のベルテックス静岡は、山本愛哉が全治4週間程度の肩鎖関節損傷、さらにケニー・ローソン・ジュニアと渡久地政睦が脳震盪と診断されたと発表した。 福岡県出身で21歳の山本は、163センチ65キロのポイントガード。昨シーズンに続き神奈川大学に在学しながら特別指定選手として静岡に加入した。今シーズンはB2リーグ戦9試合に出場し、1試合平均11.1得点4.0アシスト1.1