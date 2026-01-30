丸藤シートパイルが急速に切り返し、昨年来高値を更新した。同社は３０日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、好感された。今期の売上高予想を従来の見通しから３４億円増額して４００億円（前期比１２．４％増）、最終利益予想を３億４０００万円増額して１７億５０００万円（同１４．０％増）に見直した。高付加価値工法の工事受注に注