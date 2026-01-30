ＨＯＹＡが後場急上昇してプラス圏に浮上し、昨年来高値を更新している。午後１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高６９９６億１９００万円（前年同期比７．８％増）、純利益１９８８億６５００万円（同３２．１％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。 ライフケア事業、情報・通信事業ともに２ケタ増収を達成した。ライフケア事業ではメガネレンズ、コンタクトレンズと